"Внимание, решетку украли". Такие плакаты развесили вдоль ливневой канализации в Унгенах. Местные власти так призывают к порядку воров, сдающих решетки и крышки канализационных люков на металлолом. В городе идет ремонт дорог, и решетки пропадают вскоре после установки.
"Едва отремонтировали ливневку, одна решетка пропала. А через несколько дней исчезли и другие".
"Это очень опасно. Особенно в темноте, где нет освещения. А ведь мы тут ходим с детьми".
"Они их ломают, потому что на металлолом целые не принимают. Такие там правила. Их точно туда относят".
"Поставить плакаты - хорошая идея. Надеюсь, так люди осознают серьезность ситуации".
Мэр Унген говорит, что заменить пришлось уже больше 30-ти решеток и люков.
"Прямо у этой красивой церкви украли три крышки. Это больше невозможно терпеть. Разумеется, мы каждый раз их меняем. Но так не может продолжаться бесконечно. Поэтому перед заменой решили провести информационную кампанию", - рассказал мэр Унген Александр Амброс.
В полицию пока поступило только одно заявление - от местного водоканала. К 19-му июля исчезло три крышки люков и 15 решеток.
"Ущерб оценивается в 23 тысячи леев. Открыто уголовное дело по статье "кража". Полиция проводит следственные мероприятия, чтобы установить обстоятельства и причастных", - заявила пресс-секретарь ГИП Марианна Бециву.
Ворам, если их найдут, грозит штраф до 50 тысяч леев, общественные работы или до четырех лет тюрьмы.
Комментарии
- Бизнес в социальных сетях становится популярным и в Молдове
- Шокирующее объявление в соцсетях: 25-летний уроженец Ниспорен предложил на продажу свою почку
- Сборная Молдовы опустилась на одну позицию в июльском рейтинге Международной федерации футбола
- Опрос IRI: Если бы в воскресенье состоялись выборы в Молдове
- Молдавские сливы пользуются спросом на рынках Германии
- Молдавские предприниматели представят свою продукцию на выставке в Румынии
- Экипаж судна, арестованного в Измаиле, вылетел на родину из Кишинева
- В столице проходят очередные обыски в госведомстве
- Дуальная модель обучения: "И учатся, и зарабатывают, и трудоустраиваются"
- В Кишиневе забрызгали бетоном несколько припаркованных авто
- Кабмин одобрил проект о продлении патентов на торговлю
- Бизнес в социальных сетях становится популярным и в Молдове
- В Унгенах пропадают крышки канализационных люков и ливневых решеток
- Илан Шор выложил обращение в YouTube.ВИДЕО
- В Бельгии запертые в ящике с кокаином наркодилеры обратились в полицию
- Гороскоп на август: каким знакам Зодиака звезды сулят успех, а кому не повезет
- Опрос IRI: Если бы в воскресенье состоялись выборы в Молдове
- Житель Теленештского района застрелил 28-летнего односельчанина
- Синоптики объявили желтый код в Молдове: ожидается 34-градусная жара
- Детали: Илана Шора объявили в международный розыск
- Андрей Нэстасе сорвал операцию по задержанию мужчины, которого подозревают в убийстве
- Пострадавшие в Атках, угрожают протестами и блокированием таможни, если власти не выдадут им деньги на жилье
- Священнослужитель привязал собаку к машине и тащил за собой. ФОТО
- Пользователей предупредили о новом мошенничестве через FaceApp
- Бронзовые венки, которые украшали вход на мемориал, до сих пор не найдены
-
ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Сегодня Вы сможете начать любое сложное дело. Друзья могут пригласить в театр или в кино. Неудачный день для секса. Не стоит расслабляться! Вам необходимы сегодня воля и разум.
-
ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
День сулит Вам душевное равновесие, благоприятствует мерам по укреплению здоровья. Исключите сегодня из своего меню мясо, замените его овощами. Проверяйте срок годности на препаратах, которые Вы собираетесь употребить, ни в коем случае не превышайте дозировку. Отправляясь всей семьей на дачу, в лес.
-
БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Сегодняшний день - лучший фон для деловых поездок и переговоров. Многие получат премии или гонорары. Звезды напоминают о том, что нужно навестить родных. Воздержитесь от неуемных желаний в этот день.
-
РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
Сегодня Вы сможете начать любое сложное дело. Напряженная домашняя атмосфера побудит Вас провести вечер в обществе друзей. Удачный день для посещения госучереждений - получите четкие и квалифицированные консультации специалистов, без проволочек решатся важные дела. Будьте осторожнее сдержаннее в финансовых делах.
-
ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
День сулит Вам душевное равновесие, благоприятствует мерам по укреплению здоровья. Велика вероятность того, что Вас попросят заплатить по старым счетам. Хотите полюбить королеву или заработать миллион? Тогда, это Ваш день. Будьте осторожнее с бытовой химией.
-
ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
Сегодняшний день - лучший фон для деловых поездок и переговоров. Вы ведете правильную финансовую политику, но постоянно возникают искушения, и надо разумно распорядиться своими средствами. Возможно, сегодня, Вам предложат выгодное дело. Вечером побалуйте своих детей новой игрушкой или интересной книжкой.
-
ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
Сегодня Вы сможете начать любое сложное дело. Ваши мысли сегодня будут упорядочены и четки, а речь ясна и убедительна. Текущие дела будут не очень сложными, но зато прибыльными. Вы сможете сделать много намеченных дел.
-
СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
День сулит Вам душевное равновесие, благоприятствует мерам по укреплению здоровья. Любовное свидание лучше отложить - ни к чему хорошему оно не приведет. Сегодня Вам не удастся уйти от неприятного серьезного разговора. Хорошо пойдут дела у банковских служащих.
-
СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
Сегодняшний день - лучший фон для деловых поездок и переговоров. На всякий случай обойдите вопросы наследства, иначе ничего, кроме раздражения и обид, не получится. Совещания и деловые переговоры лучше назначить на утро. Будьте осторожны с компьютером.
-
КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
Сегодня Вы сможете начать любое сложное дело. Не спешите довериться малознакомым людям. Dваша придирчивость может спровоцировать конфликт между Вами и любимым человеком. Вероятны встречи с влиятельными людьми.
-
ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
День сулит Вам душевное равновесие, благоприятствует мерам по укреплению здоровья. Все, что будет происходить, пойдет Вам на пользу, каким бы странным ни казалось на первый взгляд. Не стоит планировать на сегодня серьезную работу и важные встречи. Хорошо пойдут дела у коммерсантов.
-
РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Сегодняшний день - лучший фон для деловых поездок и переговоров. Актуальными станут распределение доходов, уплата налогов и пошлин. Сегодня надолго не упускайте детей из виду, чтобы не потерялись или не натворили бед. Страдающим болезнями желудка рекомендуется исключить сегодня из своего меню соленое и острое. Не стоит расслабляться! Вам необходимы сегодня воля и разум.
|Banca Nationala a Moldovei