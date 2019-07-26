В Унгенах пропадают крышки канализационных люков и ливневых решеток

"Внимание, решетку украли". Такие плакаты развесили вдоль ливневой канализации в Унгенах. Местные власти так призывают к порядку воров, сдающих решетки и крышки канализационных люков на металлолом. В городе идет ремонт дорог, и решетки пропадают вскоре после установки.

"Едва отремонтировали ливневку, одна решетка пропала. А через несколько дней исчезли и другие".

"Это очень опасно. Особенно в темноте, где нет освещения. А ведь мы тут ходим с детьми".

"Они их ломают, потому что на металлолом целые не принимают. Такие там правила. Их точно туда относят".

"Поставить плакаты - хорошая идея. Надеюсь, так люди осознают серьезность ситуации".

Мэр Унген говорит, что заменить пришлось уже больше 30-ти решеток и люков.

"Прямо у этой красивой церкви украли три крышки. Это больше невозможно терпеть. Разумеется, мы каждый раз их меняем. Но так не может продолжаться бесконечно. Поэтому перед заменой решили провести информационную кампанию", - рассказал мэр Унген Александр Амброс.

В полицию пока поступило только одно заявление - от местного водоканала. К 19-му июля исчезло три крышки люков и 15 решеток.

"Ущерб оценивается в 23 тысячи леев. Открыто уголовное дело по статье "кража". Полиция проводит следственные мероприятия, чтобы установить обстоятельства и причастных", - заявила пресс-секретарь ГИП Марианна Бециву.

Ворам, если их найдут, грозит штраф до 50 тысяч леев, общественные работы или до четырех лет тюрьмы.