Бизнес в социальных сетях становится популярным и в Молдове

Бизнес в соцсетях становится популярным и в нашей стране. Предприниматели предпочитают не тратить миллионы леев на обустройство или оплату аренды магазинов, а продвигают продукцию и услуги в интернете. Тем более, что большинство клиентов также предпочитают делать покупки онлайн. Так и удобно, и время на походы по магазинам тратить не надо.

Ирина Брэеску начинала именно так - элементы декора ручной работы начала предлагать пользователям фейсбука и инстаграма. Спустя три года она смогла расширить производство и трудоустроить десять человек.

"Каждая тысяча просмотров приносит нам 100 заказов", - отметила предприниматель Ирина Брэеску.

Продвижением страницы в соцсетях можно заниматься самому, а можно обратиться к специалистам.

"Данные статистики показывают, что даже потратив всего доллар в день, можно повысить число онлайн-просмотров", - подчеркнула Ирина Брэеску.

Каждый работник ателье всегда готов ответить на комментарии и продвигать продукцию. Постоянная связь с клиентами увеличивает количество заказов.

"Незнакомые люди подходят и говорят, а я вас знаю, я слежу за вашей страницей. Это очень мощная реклама", - добавила Брэеску.

И Виктория Москалу сумела сделать свой магазин привлекательным в онлайне. Она предлагает средства корейского производства.

В соцсетях бизнес настолько быстро развивается, что Виктория уже подумывает о создании отдельного сайта, чтобы продавать свои товары по всему миру. Некоторые эксперты, правда, отмечают, но не всем удается добиться успеха, даже рекламируя свою продукцию в интернете. Хотя и отмечают удобство всемирной сети.

"Статистика демонстрирует миграцию в онлайн-пространство. Это позволяет оптимизировать расходы, стать ближе к клиентам, доставлять товары в любое место", - подытожил бизнес-эксперт Александр Бордя.

В то же время не все клиенты готовы приобретать товары онлайн. Обувь и одежду многие предпочитают увидеть и померить, прежде чем купить. Согласно последним исследованиям Magenta Consulting, лишь двое из десяти граждан Молдовы заказывают одежду и обувь по интернету.