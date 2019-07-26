Кабмин одобрил проект о продлении патентов на торговлю

Проект о продлении патентов на розничную торговлю получил положительное заключение правительства. Теперь парламенту предстоит рассмотреть инициативу в окончательном чтении. Срок действия патентов решили продлить на три года - до конца 2022-го. Торговля по патентам разрешена на рынках и в других местах, авторизованных местными властями.

Ранее Ассоциация иностранных инвесторов выступила в поддержку предпринимательской деятельности на основе патентов, но с оговорками в отношении патентов на розничную торговлю и торговлю скоропортящимися продуктами.

В ассоциации считают, что действующая система оставляет лазейки для ухода от налогов и теневой деятельности.