ЦИК: 20 октября в трех округах пройдут парламентские выборы

Центральная избирательная комиссия установила проведение новых парламентских выборов в трех избирательных округах 20 октября 2019 года.

Выборы пройдут в трех округах - в 33-м, в который входят южные пригороды Кишинева, в 48-м, включающим Слобозию, Тирасполь и Бендеры, и 50-м - округе, где голосовали граждане страны, временно находящиеся в Западной Европе.

Депутатские мандаты стали вакантными после того, как парламент принял к сведению отставки трех депутатов, избранных по вышеуказанным избирательным округам, на выборах 24 февраля 2019 года. Речь идет о Андрее Нэстасе, Виореле Мельнике и Майе Санду.