Печальная статистика: за первые пять месяцев нынешнего года 10 детей покончили жизнь самоубийством

10 детей покончили жизнь самоубийством. Такова печальная статистика за первые пять месяцев нынешнего года. Это в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Значительно выросло и количество попыток суицида.

С января по май включительно, дети совершили 65 попыток суицида. То есть на 22 больше, чем в первые пять месяцев прошлого года. Большинство из тех, кто решил покончить с жизнью, подростки в возрасте от 13 до 16 лет. 18 попыток приходится на молодых людей старше 16 лет и тех, кому исполнилось 17-ть. Шестерым на момент попытки суицида не было и 13-ти. Таковы данные Генерального инспектората полиции, передает canal3.

80% несовершеннолетних, решившихся на крайний шаг, - девушки.

Что касается побудительных мотивов, чаще всего дети называли сложности в семье и безответную любовь. Среди других причин - желание отомстить и страдания, вызванные неизлечимой болезнью.

Психологи отмечают, что несовершеннолетние тяжелее справляются с проблемами и трудностями, чем взрослые. Поэтому детям нужно уделять больше внимания, особенно замкнутым.

"Если подросток считает себя плохим, что он никому не нужен, его никто не любит, что он ущербный, а его будущее беспросветно, тогда он может попытаться обратить на себя внимание. В том числе, совершив попытку самоубийства. Это крик, попытка узнать, насколько он нужен, ценен", отметила психолог Ирина Новак.

Специалисты отмечают, что родители, занятые повседневными заботами, нередко не интересуются жизнью своих детей.

"Нужно быть внимательными, следует убедиться, что у подростка хорошие отношения, которые вдохновляют его, помогают смотреть на свою жизнь и будущее с оптимизмом", сказала психолог Ирина Новак.

Психологи рекомендуют больше общаться с детьми, поддерживать с ними доверительные отношения, чтобы они не замыкались в себе и делились своими проблемам с близкими.