В семье из Кишинева родился 11 ребенок

11-й ребенок появился в семье из Кишинева. Теперь у счастливых родителей семеро сыновей и четыре дочки. Младшую решили назвать Юнной.

Глава семейства работает в строительстве. Говорит, что содержать большую семью трудно, но себя он считает счастливым человеком. А маме помогают старшие дети.

"У каждого свои обязанности. Старшие заботятся о младших, помогают мне по хозяйству. Я сама из семьи, где было пятеро детей, но не думала, что тоже стану многодетной мамой. Так было богу угодно", - сказала многодетная мама Оксана Басько.

Дома малышку ждала бабушка. Теперь у нее 23 внучки и внука.

”Когда узнала, что дочка беременна в 11-й раз, очень разволновалась. Казалось бы, уже должна должна привыкнуть, но каждый ребенок - это огромное счастье", - сказала бабушка Лариса Бадя.