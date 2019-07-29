Стрельба на фестивале еды в США: трое погибших, 14 раненых

В результате стрельбы в американском городе Сан-Хосе (штат Калифорния) на фестивале еды Gilroy Garlic, предварительно, погибли три человека, передает Bno news.

Точное количество жертв до сих пор неизвестно, передает Корреспондент.

Также семь человек были доставлены в две районные больницы. Пять - в медицинский центр в долине Санта-Клара и два - в больницу Стэнфорда. Все они получили серьезные ранения.

По словам очевидцев, стрелок - парень в возрасте около 20 лет. Он открыл огонь по одной из палаток на фестивале. Полиция также расследует сообщения о возможном участии второго стрелка.