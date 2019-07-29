Самый долгий протест за современную историю Молдовы

Этот протест, наверное, можно назвать самым долгим за современную историю Молдовы. Длится он уже четыре года. Манифестанты живут в четырех жилых прицепах, перемещаясь от одного ведомства к другому. Они требовали от государства справедливого правосудия, улучшения условий жизни, повышения пенсий. Сейчас манифестанты находятся у Нацбанка Молдовы.

Широкая известнось к гражданскому активисту Андрею Доникэ пришла в сентябре 2016 года, когда он облил молоком Октавиана Армашу, занимавшего в то время пост министра финансов. Спустя три года после этого инцидента, Андрей Доникэ установил четыре дома на колесах у Национального банка Молдовы, президентом которого является Октавиан Армашу. Сегодня утром мы застали там трех человек, canal3.

Георгий Грумеза преподавал раньше в начальных классах. Теперь он вынужден работать грузчиком на Центральном рынке. По словам бывшего педагога, ему назначили пенсию в размере одной тысячи леев. Этих денег не хватает даже на еду.

"Это моя спальня. Тут у меня газовая плита, холодильник. Чтобы помыться, я еду в центр, а они на Скулянку", сказал участник акции протеста Георгий Грумеза.

Ирину и Михаила объединили одни и те же проблемы. Оба передвигаются в инвалидных колясках и надеются на повышение пенсии. Поэтому и участвуют в протесте.

"Вот здесь мы живем. Тут у нас импровизированный стол, газовая плита. Здесь мы храним ложки и тарелки, посуду. Мне тут удобно. Я сажусь на кровать и оттуда достаю до плиты", рассказал участник акции протеста Михаил Марус.

У здания НБМ манифестанты находятся уже более недели. По их словам, за эти дни к ним никто не вышел.

"Я не хочу так жить и если бы государство больше заботилось о нас, все было бы иначе. Моемся в тазу. Просим в соседних магазинах воду и греем ее на плите. Пока ни один представитель власти не пришел и не поинтересовался, что мы здесь делаем. Вы первая", сказала участница акции протеста Ирина Кристя.

Жилые прицепы, которые находятся сейчас у НБМ, раньше можно было увидеть перед другими учрежденииями. В разное время они стояли, например, у правительства, Буюканского суда, Генеральной прокуратуры. Организатором многолетней акции протеста является Андрей Доникэ. Пообщаться с ним не удалось: активист отказался давать интервью.