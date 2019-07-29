Сегодня Землю накроет новая магнитная буря: кому грозит и как уберечься

Магнитные бури на нашей планете возникают вследствие вспышек на Солнце.

29 июля ожидается новый всплеск геомагнитной активности.

Магнитные бури в этот день будут иметь меньшую активность, чем при предыдущей волне – 15 июля, – однако для чувствительных людей есть риск ухудшения самочувствия.

Причина возникновения магнитной бури

Магнитные бури на нашей планете возникают вследствие вспышек на Солнце, которые провоцируют колебания геомагнитного поля Земли путем попадания в него заряженных частиц (протонов и электронов).

Параметры магнитного поля Земли поддаются резким изменениям из-за мощных потоков этих частиц, что, в свою очередь, влияет на состояние населения планеты.

Чем опасна магнитная буря и кому следует остерегаться ее влияния

По данным Всемирной организации здравоохранения, магнитные бури осуществляют значительное влияние на самочувствие большинства жителей Земли (около 60%).

Наибольшая вероятность влияния касается людей, которые имеют проблемы с сердцем или сосудами. Поэтому в такие периоды возрастает угроза инфарктов, сердечных приступов и тромбоза. Также повышается опасность высокого артериального давления и психических расстройств. Кроме этого, магнитные бури могут вызывать сильные головные боли, бессонницу и головокружение. Вероятны и гормональные скачки.

Как защитить себя от влияния магнитной бури

Чтобы избежать негативных последствий влияния магнитных бурь, надо иметь при себе необходимый набор препаратов – для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Также эксперты советуют 29 июля провести в спокойном режиме, избегая стрессов и серьезных нагрузок на тело и мозг. Этот день лучше всего провести на свежем воздухе и уделить внимание здоровому сну и отдыху, передает Униан.

Врачи рекомендуют утром сделать стандартные физические упражнения, как это делают дети в детском садике или школе. Это улучшит кровообращение и, соответственно, уменьшит риск плохого самочувствия. С этой целью также можно принять контрастный душ.

Диетологи утверждают, что жирная, острая и пересоленная еда в такой период является особенно опасной, поэтому от нее лучше отказаться. Не рекомендуется употреблять кофе и алкоголь.

Такие напитки лучше заменить чистой негазированной водой или травяным чаем, например ромашковым. Кроме этого, эксперты отмечают угрозу длительного нахождения на солнце, что особенно опасно во время магнитных бурь летом.