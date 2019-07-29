День обещает открыть новые удивительные перспективы, если удастся преодолеть лень и безынициативность. Стоит также уделить внимание своему здоровью.Чтобы не упустить большие возможности, которые, по прогнозам астрологов, открывает перед вами гороскоп на 29 июля, не откладывайте свои дела на потом.
Не ищите оправданий лени и безынициативности, а решительно возьмитесь за дело, ведь то, что вы сможете осуществить сегодня, на следующий день вам может оказаться уже не под силу.
Звезды подсказывают: если вы сумеете преодолеть инертность этого дня, он может открыть перед вами новые удивительные перспективы. Это касается и работы, и денег, и любви, и даже здоровья.
Сегодня взаимосвязь Луны и Меркурия лишает ситуацию стабильности. Пригодится гибкость, чувство юмора.
Овен
У Овна день пройдет без особенных событий и потрясений. Текущие дела не будут вызывать энтузиазма, а из всех развлечений он предпочтет лежать на своем любимом диване. Что же касается домашних забот, то их Овну захочется отложить на какое-то время. И зря, так как 29 июля эти дела не отняли бы у него слишком много сил. А вот «некоторое время» может так никогда и не наступить, передает Униан.
Телец
День у Тельца обещает пройти интересно и с пользой! Если не сидеть сложа руки, 29 июля Телец может сделать столько всего, что останется только удивляться. Даже непривычная непоседливость, которая охватит его в этот день, не сможет ему помешать. Она проявится лишь в том, что Телец будет способен быстрее обычного довести любое дело до конца, чтобы тут же взяться за новое.
Близнецы
Самым удачным решением для Близнецов будет отдых и релаксация. И забудьте о тех, кто призывает к активному отдыху! 29 июля только мягкий диван или на худой конец уютное кресло. А из всех развлечений наилучшими будут зомбоящик и любимая книга. Что же касается активного отдыха, то для него у Близнецов еще будет время в другие дни.
Рак
Любые начинания Рака 29 июля обещают быть очень успешными! Возможно, его будет удивлять инертность окружающих, но Рак сумеет найти нужные слова, чтобы раскачать их и зажечь своими идеями. Однако особенно хорошо будут удаваться сегодня Раку те дела, которые зависят от его личной инициативы и энергичности. Ну а что касается инертности окружающих, то и Бог с ней – конкурентов будет меньше.
Лев
Лучшее, что может сделать Лев, – это заняться каким-либо творчеством. Ведь сосредоточиться 29 июля на текущих делах ему будет сложно. При этом тягу к творчеству вполне можно совместить с чем-нибудь полезным. Например, заняться дизайном собственной квартиры, а заодно и сделать уборку в доме.
Дева
Деве может прийти немало оригинальных, нестандартных идей. Они будут не только отличаться неожиданными поворотами логики, но и окажутся на удивление верными и перспективными. В целом 29 июля у Девы будет одинаково хорошо работать и логика, и интуиция. Причем интуиция найдет такую же четкость, как и обычное мышление.
Весы
У Весов день перекладывания бумажек – ничем другим им заниматься, скорее всего, не захочется. Зато перекладывать и сортировать бумажки у Весов будет получаться виртуозно! По этой причине лучшее, что могут сделать 29 июля Весы, – это не спорить со звездами, а использовать день, чтобы без лишней спешки навести порядок в собственной бухгалтерии, счетах и прочих бумажных делах.
Скорпион
Лучшим решением для Скорпиона будет посвятить день какому-то хобби. Увы, раскачаться на что-либо нужное, но неинтересное, Скорпиону будет слишком сложно. А вот в делах, вызывающих у него интерес, результаты обещают быть потрясающими! Поэтому выбор у Скорпиона 29 июля небогат: либо уснуть за важными, но скучными делами, либо потратить день на то, что ему действительно нравится.
Стрелец
Врагам и недоброжелателям Стрельца можно только посочувствовать! Все кто в этот день стоят у Стрельца на пути, рискуют понести большие потери. Изобретательность Стрельца 29 июля способна очень помочь ему не только обойти любые хитроумные ловушки, но и разобраться со своими противниками эффективным и при этом не самым гуманным способом.
Козерог
Звезды гороскопа если к чему-то и склоняют Козерога 29 июля, так это к лени и повышенной сонливости. Сонное состояние может преследовать его до самого вечера. Если Козерог не найдет в себе силы взбодриться и настроиться на активность, день так и пройдет без пользы. Попробуйте с утра выпить лишнюю чашку крепкого кофе. Ну, а если не поможет – тут уже ничего не поделаешь!
Водолей
День у Водолея обещает быть достаточно удачным – любые дела в его руках будут спориться. Водолей способен удивить окружающих как своей энергичностью, так и повышенной сообразительностью. Другими словами, день настолько благоприятен, что было бы неразумно потратить его на пустяки. 29 июля вам по плечу взяться за действительно большие дела!
Рыбы
Звезды гороскопа щедро наполняют Рыб спокойной уверенностью в себе. День обещает складываться неторопливо и без особых потрясений. Если же Рыбы хотят чего-то большего, то здесь все зависит от их инициативности. Можно, например, организовать какое-то мероприятие или вечеринку. Если 29 июля у вас получится раскачать окружающих, они долго еще будут вам благодарны за полученный позитив.
Комментарии
- Мужчина пытался провезти в желудке 14 золотых слитков
- В США умерла самая умная в мире собака
- Сегодня Землю накроет новая магнитная буря: кому грозит и как уберечься
- Женщину по ошибке дважды отправили на химиотерапию
- Американец умер, заразившись паразитом в аквапарке
- Гороскоп на август: каким знакам Зодиака звезды сулят успех, а кому не повезет
- Международный день системного администратора- 26 июля: история праздника
- Гороскоп на 26 июля 2019: кому астрологи сегодня прогнозируют успех
- Евростат рассказал, где дешевле отдыхать
- Как похудеть: диетолог назвала три простых правила
- Человечество исчерпало запас ресурсов Земли на 2019 год
- Несмотря на 33-градусную жару, в Кишиневе до сих пор не установили палатки для оказания первой помощи
- Пять человек погибли в результате землетрясений на Филиппинах
- За выходные в автокатастрофах в Молдове погибли два человека
- Дорин Киртоакэ: "Так больше не может продолжаться. Беспорядок следует прекратить"
- Печальная статистика: за первые пять месяцев нынешнего года 10 детей покончили жизнь самоубийством
- Стрельба на фестивале еды в США: трое погибших, 14 раненых
- Самый долгий протест за современную историю Молдовы
- В семье из Кишинева родился 11 ребенок
- Выпивший 19-летний парень пытался угнать пожарную машину
- Андрей Нэстасе сорвал операцию по задержанию мужчины, которого подозревают в убийстве
- Илан Шор выложил обращение в YouTube.ВИДЕО
- Пострадавшие в Атках, угрожают протестами и блокированием таможни, если власти не выдадут им деньги на жилье
- Apple показала лучшие снимки, сделанные на iPhone
- Кабмин одобрил проект о продлении патентов на торговлю
-
ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Сегодня можно вполне рассчитывать на успех в делах. Если Вы хорошо потрудились, то сегодня соберете славный урожай. Сегодня не спешите давать согласие, иначе возможны ошибки, чреватые серьезными последствиями в отношениях с людьми. Вечером хорошо размяться в тренажерном зале.
-
ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Сегодня волнующая Вас проблема предстанет перед Вами в полном объеме. Возможно вы действительно получите деньги и даже не в одном месте. Работы окажется снова в избытке, но она, как никогда, Вас раздражает и утомляет. Вероятно получение премии.
-
БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
День благоприятен для строителей, для занятых в сферах техники и услуг. Не исключено, что кое-кто может неправильно расценить Вашу деловую активность и посчитать Вас излишне самоуверенным. Скоротечный служебный роман может вызвать открытую неприязнь со стороны коллег и начальства. Вечером постарайтесь хорошенько отдохнуть, примите перед сном теплую ванну для снятия напряжения.
-
РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
Сегодня можно вполне рассчитывать на успех в делах. Не забывайте, что прежде чем принять какое-либо решение, необходимо внимательно изучить ситуацию. Уделите особое внимание разминке или откажитесь от занятий и просто прогуляйтесь по свежему воздуху. Непредвиденные событие может привести к серьезным конфликтам дома.
-
ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
Сегодня волнующая Вас проблема предстанет перед Вами в полном объеме. Возможно, пришла пора отплатить тем, кто безвозмездно помогал Вам раньше. Сегодня может быть прибыль от дела, в которое Вы вложили массу средств и энергии, либо материальное поощрение. Увлеченный и долгий труд - вот символ сегодняшнего дня.
-
ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
День благоприятен для строителей, для занятых в сферах техники и услуг. Доверительная беседа вернет Вам уверенность в своих силах. Некоторые, наконец, найдут что-то, что давно искали. Будьте осторожнее с ядовитыми веществами, тщательно соблюдайте дозировку лекарств.
-
ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
Сегодня можно вполне рассчитывать на успех в делах. Излишнее самомнение, импульсивность, могут стать причиной опрометчивого поступка. Отношения с любимым человеком могут оказаться под угрозой - кто-то из Вас двоих примет окончательное решение о расставании. Ваше настроение улучшится.
-
СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Сегодня волнующая Вас проблема предстанет перед Вами в полном объеме. Не исключено неблагоприятное известие или неблагоприятное стечение обстоятельств. Родственники помогут устроиться на интересную и доходную работу. Выгодно продавать валюту.
-
СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
День благоприятен для строителей, для занятых в сферах техники и услуг. Ваша сдержанность будет воспринята близким человеком как невнимание, что может привести к недоразумениям и обидам. Спортивная тренировка может закончиться травмой. Ваши отношения могут зайти в тупик.
-
КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
Сегодня можно вполне рассчитывать на успех в делах. Возможны деловые встречи или телефонные переговоры с друзьями или родственниками. После обеда Ваше настроение изменится, Вы почувствуете себя более собранно, дела пойдут лучше. Помогите окружающим и они будут Вам благодарны.
-
ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
Сегодня волнующая Вас проблема предстанет перед Вами в полном объеме. Вы будете вполне здоровы, если не брать во внимание общее угнетенное состояние и некоторую нервозность. Ваша коммуникабельность располагает к встречам с друзьями и близкими людьми. Успешным окажется обращение в органы власти.
-
РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
День благоприятен для строителей, для занятых в сферах техники и услуг. В делах следует быть предельно внимательными, потому что вы можете совершить элементарную ошибку, чреватую финансовыми потерями. Никто сегодня не будет жаловаться на отсутствие вдохновения. Вечером хорошо размяться в тренажерном зале.
|Banca Nationala a Moldovei