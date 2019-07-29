Гороскоп на сегодня: астрологи рассказали, кому больше всего повезет 29 июля

День обещает открыть новые удивительные перспективы, если удастся преодолеть лень и безынициативность. Стоит также уделить внимание своему здоровью.Чтобы не упустить большие возможности, которые, по прогнозам астрологов, открывает перед вами гороскоп на 29 июля, не откладывайте свои дела на потом.

Не ищите оправданий лени и безынициативности, а решительно возьмитесь за дело, ведь то, что вы сможете осуществить сегодня, на следующий день вам может оказаться уже не под силу.

Звезды подсказывают: если вы сумеете преодолеть инертность этого дня, он может открыть перед вами новые удивительные перспективы. Это касается и работы, и денег, и любви, и даже здоровья.

Сегодня взаимосвязь Луны и Меркурия лишает ситуацию стабильности. Пригодится гибкость, чувство юмора.

Овен

У Овна день пройдет без особенных событий и потрясений. Текущие дела не будут вызывать энтузиазма, а из всех развлечений он предпочтет лежать на своем любимом диване. Что же касается домашних забот, то их Овну захочется отложить на какое-то время. И зря, так как 29 июля эти дела не отняли бы у него слишком много сил. А вот «некоторое время» может так никогда и не наступить, передает Униан.

Телец

День у Тельца обещает пройти интересно и с пользой! Если не сидеть сложа руки, 29 июля Телец может сделать столько всего, что останется только удивляться. Даже непривычная непоседливость, которая охватит его в этот день, не сможет ему помешать. Она проявится лишь в том, что Телец будет способен быстрее обычного довести любое дело до конца, чтобы тут же взяться за новое.

Близнецы

Самым удачным решением для Близнецов будет отдых и релаксация. И забудьте о тех, кто призывает к активному отдыху! 29 июля только мягкий диван или на худой конец уютное кресло. А из всех развлечений наилучшими будут зомбоящик и любимая книга. Что же касается активного отдыха, то для него у Близнецов еще будет время в другие дни.

Рак

Любые начинания Рака 29 июля обещают быть очень успешными! Возможно, его будет удивлять инертность окружающих, но Рак сумеет найти нужные слова, чтобы раскачать их и зажечь своими идеями. Однако особенно хорошо будут удаваться сегодня Раку те дела, которые зависят от его личной инициативы и энергичности. Ну а что касается инертности окружающих, то и Бог с ней – конкурентов будет меньше.

Лев

Лучшее, что может сделать Лев, – это заняться каким-либо творчеством. Ведь сосредоточиться 29 июля на текущих делах ему будет сложно. При этом тягу к творчеству вполне можно совместить с чем-нибудь полезным. Например, заняться дизайном собственной квартиры, а заодно и сделать уборку в доме.

Дева

Деве может прийти немало оригинальных, нестандартных идей. Они будут не только отличаться неожиданными поворотами логики, но и окажутся на удивление верными и перспективными. В целом 29 июля у Девы будет одинаково хорошо работать и логика, и интуиция. Причем интуиция найдет такую же четкость, как и обычное мышление.

Весы

У Весов день перекладывания бумажек – ничем другим им заниматься, скорее всего, не захочется. Зато перекладывать и сортировать бумажки у Весов будет получаться виртуозно! По этой причине лучшее, что могут сделать 29 июля Весы, – это не спорить со звездами, а использовать день, чтобы без лишней спешки навести порядок в собственной бухгалтерии, счетах и прочих бумажных делах.

Скорпион

Лучшим решением для Скорпиона будет посвятить день какому-то хобби. Увы, раскачаться на что-либо нужное, но неинтересное, Скорпиону будет слишком сложно. А вот в делах, вызывающих у него интерес, результаты обещают быть потрясающими! Поэтому выбор у Скорпиона 29 июля небогат: либо уснуть за важными, но скучными делами, либо потратить день на то, что ему действительно нравится.

Стрелец

Врагам и недоброжелателям Стрельца можно только посочувствовать! Все кто в этот день стоят у Стрельца на пути, рискуют понести большие потери. Изобретательность Стрельца 29 июля способна очень помочь ему не только обойти любые хитроумные ловушки, но и разобраться со своими противниками эффективным и при этом не самым гуманным способом.

Козерог

Звезды гороскопа если к чему-то и склоняют Козерога 29 июля, так это к лени и повышенной сонливости. Сонное состояние может преследовать его до самого вечера. Если Козерог не найдет в себе силы взбодриться и настроиться на активность, день так и пройдет без пользы. Попробуйте с утра выпить лишнюю чашку крепкого кофе. Ну, а если не поможет – тут уже ничего не поделаешь!

Водолей

День у Водолея обещает быть достаточно удачным – любые дела в его руках будут спориться. Водолей способен удивить окружающих как своей энергичностью, так и повышенной сообразительностью. Другими словами, день настолько благоприятен, что было бы неразумно потратить его на пустяки. 29 июля вам по плечу взяться за действительно большие дела!

Рыбы

Звезды гороскопа щедро наполняют Рыб спокойной уверенностью в себе. День обещает складываться неторопливо и без особых потрясений. Если же Рыбы хотят чего-то большего, то здесь все зависит от их инициативности. Можно, например, организовать какое-то мероприятие или вечеринку. Если 29 июля у вас получится раскачать окружающих, они долго еще будут вам благодарны за полученный позитив.