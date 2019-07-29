Правоохранители применили против митингующих слезоточивый газ, резиновые пули и дубинки, демонстранты в ответ забросали полицейских камнями и кирпичами.
В Гонконге продолжаются массовые антиправительственные протесты, которые уже второй день сопровождаются ожесточенными столкновениями митингующих с полицией. Как сообщает Deutsche Welle со ссылкой на агентство новостей AFP, в воскресенье, 28 июля, на акцию за демократию и против жестоких действий полиции на улицы вышли десятки тысяч протестующих.
Неподалеку от представительства Китая собралась группа примерно из 200 митингующих. Правоохранители применили против них слезоточивый газ, резиновые пули и дубинки, демонстранты в ответ забросали полицейских камнями и кирпичами. Столкновения продолжались несколько часов, передает Униан.
Значительно большая группа протестующих собралась в популярном торговом районе Козуэй-Бэй. Митингующие строили баррикады и перекрыли главную торговую улицу. На месте было мало правоохранителей. Накануне также имели место жесткие столкновения между правоохранителями и протестующими, которые вышли на запрещенную властями демонстрацию в районе Юэн Лонг.
Полиция использовала против митингующих слезоточивый газ и резиновые пули. Вследствие этого 24 человека были травмированы, двое из них до сих пор остаются в больнице с тяжелыми травмами. Во время акции полиция задержала 13 человек.
Протестующие требуют прекратить насилие со стороны правоохранителей. Издание напоминает, что уже несколько месяцев сотни тысяч жителей Гонконга выходят на массовые демонстрации. Их вызвало намерение властей принять закон об экстрадиции правонарушителей по запросу китайских властей.
По данным организаторов, в акциях принимали участие более миллиона человек. Это были самые крупные протесты в Гонконге со времени передачи этой бывшей британской колонии Китаю в 1997 году.
15 июня глава администрации Гонконга Кэрри Лам, объявила, что рассмотрение законопроекта об экстрадиции в КНР приостановлено на неопределенный срок. Однако протесты продолжаются - митингующие требуют окончательного отказа от этого закона, отставки Керри Лам и расследования действий полиции во время демонстраций.
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