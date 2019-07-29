Механик их столичного пригорода превращает микроавтобусы в комфортабельные дома на колесах

В комфортабельные дома на колесах превращает обычные микроавтобусы механик из столичного пригорода. Тюнингом он занимается больше 10 лет. Над последним таким домом он работал четыре месяца.

"Двуспальная кровать. Можно опустить спинку или снять ее. Здесь свободно разместятся двое детей. Или даже двое взрослых, если нужно заночевать в дороге", - сказал механик Константин Боля

Есть в машине и душ - в багажник встроен резервуар на 90 литров.

Здесь же - дорожная кухня с мойкой, плитой и даже кофеваркой.

"Тут еще одна розетка на 220. Есть кран. Еду можно готовить за столом, а потом за ним же и позавтракать", - сказал Константин Боля.

Изменили мастера и подвеску. Для максимального комфорта в пути можно регулировать дорожный просвет.

Обошлись работы почти в полмиллиона леев - здесь все делали вручную. Владельцы автомобиля - семья, обосновавшаяся в Германии - уверены, что вложения себя оправдают. Теперь они собираются в тур по Европе.