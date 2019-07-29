Жителя Кишинева задержали по подозрению в убийстве

46-летнего жителя столицы арестовали по подозрению в убийстве. По данным полиции, подозреваемый зарезал своего 50-летнего собутыльника. Инцидент произошел 24 июля во дворе дома, расположенного на улице Зелинского в секторе Ботаника.

По данным следствия, мужчины распивали алкогольные напитки, в какой-то момент между ними вспыхнула ссора. Тогда подозреваемый взял нож и нанес своему собутыльнику удар ножом в область живота, а после скрылся с месте преступления.

Полиция задержала подозреваемого. В ходе допроса он признал свою вину.

Мужчине грозит от 10 до 15 лет лишения свободы.