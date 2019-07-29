Мужчина пытался провезти в желудке 14 золотых слитков

Таможенники задержали в аэропорту Ташкента мужчину, пытавшегося провести в желудке более 400 граммов золота на сумму около 17 тысяч долларов, сообщили в понедельник в пресс-службе государственного таможенного комитета Узбекистана.

По данным пресс-службы, в отношении гражданина Узбекистана, вылетавшего рейсом Ташкент-Дели и использовавшего "зеленый коридор", провели дополнительную таможенную проверку, передает РИА Новости.

"В результате проверки с помощью современного сканирующего оборудования было обнаружено, что задержанный попытался в желудке незаконно вывезти 14 небольших самодельных слитков золота", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, стоимость изъятого золота весом 434 грамма составила более 150 миллионов сумов (около 17 тысяч долларов).

Таможенники Узбекистана регулярно сообщают о случаях задержания пассажиров, пытающихся контрабандой вывезти золото и золотые украшения.

В марте в аэропорту Ташкента были задержаны две женщины, которые пытались в желудке вывезти в Амиритсар золотые самодельные слитки общей стоимостью более 15 тысяч долларов.

По данным ведомства, наиболее активными каналами контрабандистов, переправляющих золотые изделия через аэропорт Ташкента, остаются авиарейсы в Баку, Стамбул и города Индии.

В соответствии с установленными нормами ввоза и вывоза товаров на территории Узбекистана, физическим лицам разрешается провозить без уплаты акцизного налога до пяти единиц ювелирных изделий и драгоценных металлов общим весом не более 30 граммов с обязательным указанием их в пассажирской таможенной декларации.