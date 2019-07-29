В Индии родился ребенок-русалка

В индийском округе Лакхимпур-Кхери, штат Уттар-Прадеш, родился ребенок с сиреномелией (синдром русалки). Об этом сообщает The Times of India.

По данным издания, роды в местной больнице прошли нормально, но у младенца оказались сросшиеся ноги.

Состояние новорожденного было тяжелым, врачи предложили перевезти младенца в окружную больницу, но не успели, передает РИА Новости.

По словам медиков, ребенок был очень слабым и умер в течение часа после рождения, еще до того, как они смогли установить его пол.

Синдром русалки встречается в одном случае на 100 тысяч новорожденных. Аномалия почти всегда приводит к смерти ребенка из-за недоразвитости внутренних органов.