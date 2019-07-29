Дорин Киртоакэ: "Так больше не может продолжаться. Беспорядок следует прекратить"

Начали с европейского прокурора, а закончили прокурором "выходного дня". Председатель Либеральной партии Дорин Киртоакэ возмущен тем, что парламент предоставил кандидатам, желающим принять участие в конкурсе на пост главы Генпрокуратуры, менее трех дней на подачу документов. Он заявил в Facebook, что это диктатура, лишь имитирующая демократию.

"Начав с европейского прокурора, Республика Молдова дошла до конкурса выходного дня. Это станет лишь имитацией отбора, как это было и в случае Конституционного суда. Это уже диктатура, страусиная диктатура. Вы так же как страусы, спрятали голову в песок, а снаружи остался лишь "видимый фасад", из-за которого вы и управляете страной", - заявил председатель Либеральной партии Дорин Киртоакэ.

Дорин Киртоакэ добавил, что в сложившейся ситуации единственный выход - досрочные выборы.

"Так больше не может продолжаться. Этот беспорядок следует прекратить и объявить о досрочных выборах. Это единственная возможность, чтобы люди высказались, каких законных представителей они хотят видеть в парламенте. Неважно, кто в итоге будет, главное, что их выберут люди", - подчеркнул Киртоакэ.

По данным парламентской юридической комиссии, о настоящего времени документы на участие в конкурсе подали два человека. При том, что срок приема истекает сегодня в пять часов вечера.

Ранее лидер ПДС Майя Санду настаивала на том, что возглавить Генпрокуратуру должен специалист из Евросоюза. А президент Игорь Додон говорил, что генпрокурором должен быть гражданин Молдовы. В итоге Санду уступила, и заявила, что наша страна нуждается в смелом профессионале.

Должность генерального прокурора стала вакантной после того, как Эдуард Харунжен подал в отставку. Недавно альянс ПСРМ-ACUM принял законопроект, предусматривающий, что главу Генеральной прокуратуры назначат по новой процедуре. Выдвинуть кандидата должен был Высший совет прокуроров, но заседание не состоялось из-за отсутствия кворума. Теперь это право перешло к парламенту. Последнее слово останется за президентом - он должен подписать указ о назначении. В пятницу Игорь Додон призвал парламент поторопиться, чтобы указ был подписан самое позднее 1 августа.