За выходные в автокатастрофах в Молдове погибли два человека

Два человека погибли и 23 получил травмы за два выходных дня в результате череды автокатастроф и аварий на дорогах страны.

Согласно данным Национального инспектората по патрулированию, за выходные дни было зарегистрировано 1300 нарушений правил дорожного движения. Более половины из правонарушений относятся к превышению скорости (880 случаев). Инспекторами были задержаны 45 человека, которые сели за руль в нетрезвом виде, 54 водителя не пристегнули ремень безопасности, еще 23 водителя не имели при себе никаких документов.

За это время на территории страны произошло 21 ДТП, в которых погибли два человека и пострадал 23 человека.