Несмотря на 33-градусную жару, в Кишиневе до сих пор не установили палатки для оказания первой помощи

Несмотря на то, что столбики термометров показывают плюс 33-34 градуса, новые власти до сих пор не распорядились, чтобы в самых многолюдных местах по городу установили палатки для оказания первой помощи в жару. Хотя раньше, Генеральная инспекция по чрезвычайным ситуациям устанавливала их, когда температура чуть превышала 30 градусов.

Горожане говорят, что такие палатки необходимы. Раньше они могли обратиться в них и за медпомощью.

"Есть пожилые люди, дети, думаю, это было бы очень кстати".

"Пусть установят. Я за. Вы думаете, если я соглашусь, они установят? Они сейчас заняты кражей денег, им некогда заниматься людьми".

Тем временем, в Генеральной инспекции по чрезвычайным ситуациям отмечают, что распоряжения от властей об установке палаток не поступало.

"По крайней мере, до сих пор не было принято решения об их работе в субботу и воскресенье, когда людей меньше, или они могут укрыться от жары в другом месте", - заявила пресс-секретарь ГИЧС Лилиана Пушкашу,

И пока власти думают, один из владельцев ресторанов решил бесплатно снабжать людей водой.

"Раньше это были бутылки воды по полтора-два литра. Люди стеснялись, не все подходили. В этом году я нашел несколько кулеров и баллонов с водой. Так проще, люди не стесняются уже, подходят. Мы установили там, где поток пешеходов больше. Баллон воды уходит за два дня", - отметил владелец сети ресторанов Дмитрий Чеботареску.

А в столичных парках прохожие пользуются специальными питьевыми фонтанчиками, установленными два года назад. Правда работают они с перебоями.