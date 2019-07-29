В США на видео сняли медведя-вора

Животное забралось на крышу сарая, с которой сорвало кормушку для птиц и утащило с собой.

В США в штате Колорадо на видео сняли медведя во время воровства кормушки для птиц, передает, Корреспондент.

Колорадская пара прикрепила ее к своему сараю на заднем дворе, чтобы кормить лесных пернатых. Однако медведю она также пришлась по вкусу. Об этом пишет The Mashable.

Хозяева знали, что медведи распространены в их районе, поэтому они решили прикрепить колокольчик к кормушке в надежде, что шум отвадит от нее любых существ, не являющихся птицами.

Однако этой задумки оказалось недостаточно. Пара сняла на видео медведя, который, впечатляя своими акробатическими маневрами, сорвал птичью кормушку и утащил ее с собой в лес.