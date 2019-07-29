Второй трейлер фильма Гемини стал интернет-хитом

Ролик набрал свыше двух миллионов просмотров. В главных ролях в ленте снялся актер Уилл Смит.

Новый трейлер фантастического боевика Гемини с Уиллом Смитом в главных ролях стал интернет-хитом, набрав за три дня свыше двух миллионов просмотров. Ролик был опубликован на Youtube-странице Paramount Pictures.

Режиссером ленты выступил тайваньский кинематографист Энг Ли. Также в боевике снялись Клайв Оуэн, Мэри Элизабет Уинстэд и Бенедикт Вонг.

Уилл Смит в ленте исполняет сразу две главных роли, играя умудренного опытом киллера Генри Брогена и его молодую копию, передает Корреспондент.

Лента рассказывает историю о тайном клонировании Генри его начальником. Из этого клона он желает создать нового идеального убийцу. Молодой Броген является профессионалом своего дела, однако при этом он отличается большей проворностью за счет своего молодого возраста.

Чтобы замести следы, начальник настоящего Брогена отправляет его клона ликвидировать оригинал. Однако это оказывается не так просто осуществить.