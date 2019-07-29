Синоптики рассказали, когда в Молдове спадет жара

Молдова плавится от жары. Сегодня днем в Кишиневе воздух прогреется до +34. А на солнце столбики термометров покажут все 40 градусов.

Жара продержится в Молдове как минимум до 30 июля. Со вторника на севере республики ожидаются дожди с грозами. По данным синомтиков, высокая температура воздуха от 32 до 34 градусов сохранится до четверга, 1 августа.

Врачи рекомендуют жителям страны поменьше находиться на солнце после 12 часов дня. А при выходе на улицу использовать защитные средства и ходить с покрытой головой.