Apă-Canal предупредил об отключении воды во вторник

Потребители, проживающие в столице на улицах Пьяца Веке и Романэ, 19/1, 19/2, останутся без воды во вторник, 30 июля. Кроме того, подача воды будет приостановлена на улицах Пушкина, 53 и Гр. Виеру, 22–28, включая номера с дробью.

По информации „Apă-Canal Chişinău”, холодное водоснабжение будет приостановлено с 09.00 до 17.00, в течение этого периода будут проводиться плановые работы.

Также во вторник, в тот же промежуток времени, подача холодной воды может быть приостановлена на улицах Чокана, 12 и М. Дрэган, 30–42, включая номера с дробью.

Как отмечает ACC, в связи с выполнением работ, запланированных компанией „Gas Natural Fenosa”, возможно отключение электроэнергии, которое приведёт к прекращению водоснабжения по указанным адресам, передаёт IPN.

По завершении работ водоснабжение возобновится в соответствии с плановыми параметрами. Дополнительную информацию потребители могут получить, позвонив в Центральную диспетчерскую службу по номерам 022-25-66-66 или 022-85-77-77.