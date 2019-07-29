Прокуратура сектора Центр направила в суд уголовное дело по обвинению жителя Кишинёва в умышленном убийстве и незаконном хранении оружия и боеприпасов.
Тело женщины со следами насильственной смерти было найдено 12 апреля 2019 года в ее собственной квартире, расположенной в столичном районе Центр.
Спустя день после убийства, полиция установила личность преступника, который оказался соседом жертвы. В ходе обысков в квартире подозреваемого были найдены нелегально хранимые боеприпасы и оружие, из которого убили женщину, а также ценные вещи, принадлежащие убитой. Согласно материалам уголовного дела, убийство было совершено в целью получения материальной выгоды.
На слушаниях 39-летний подозреваемый признал свою вину. Мужчина проживал в соседней с жертвой квартире, вместе со своей женой и несовершеннолетним ребенком. В Последнее время пара часто ссорилась из-за того, что мужчина не мог должным образом обеспечить семью. Кроме того, на мужчине числился кредит, который он погасил сразу после убийства.
Если вина подозреваемого будет доказана, ему грозит до 20 лет тюрьмы или пожизненной заключение.
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