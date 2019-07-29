"Монстра из Олт" доставили домой для проведения реконструкции преступления. По периметру дежурит полиция, поскольку перед воротами собралась возмущенная толпа.
65-летний Георге Динкэ ранее признался в убийстве двух девушек. Первая жертва - 18-летняя - пропала еще в апреле. Вторую - 15-летнюю, начали искать в минувшую среду. Преступник похитил ее и держал взаперти. Ей удалось найти телефон и дозвониться до службы 112. Она подробно описала спасателям похитителя и его дом. Узнав об этом, Динкэ убил ее, а труп сжег во дворе.
Следователи не исключают, что жертв было больше. В доме убийцы и в соседнем озере нашли женские вещи и обгоревшие фрагменты костей. Их отправили на экспертизу, результаты которой объявят через две недели.
Некоторые СМИ пишут, ссылаясь на источники в правоохранительных органах, что "монстр из Олт" убил по меньшей мере четырех человек, хотя и сознался лишь в двух преступлениях.
Между тем, психиатры составили психологический портрет Георге Динкэ. Они не исключают, что он может быть серийным маньяком, который убивал людей на протяжении нескольких лет.
Напомним, жителя города Каракал задержали на прошлой неделе после пропажи 15-летней девочки. И хотя ей удалось дозвониться до спасателей и рассказать о своем местонахождении, полиция искала дом убийцы 17 часов, а затем еще два часа ждала ордера на обыск. Этот случай вызвал резонанс в обществе. Главу румынской полиции отправили в отставку, премьер-министр также потребовала отставки префекта уезда Олт.
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ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Сегодня можно вполне рассчитывать на успех в делах. Если Вы хорошо потрудились, то сегодня соберете славный урожай. Сегодня не спешите давать согласие, иначе возможны ошибки, чреватые серьезными последствиями в отношениях с людьми. Вечером хорошо размяться в тренажерном зале.
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ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Сегодня волнующая Вас проблема предстанет перед Вами в полном объеме. Возможно вы действительно получите деньги и даже не в одном месте. Работы окажется снова в избытке, но она, как никогда, Вас раздражает и утомляет. Вероятно получение премии.
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БЛИЗНЕЦЫ
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День благоприятен для строителей, для занятых в сферах техники и услуг. Не исключено, что кое-кто может неправильно расценить Вашу деловую активность и посчитать Вас излишне самоуверенным. Скоротечный служебный роман может вызвать открытую неприязнь со стороны коллег и начальства. Вечером постарайтесь хорошенько отдохнуть, примите перед сном теплую ванну для снятия напряжения.
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РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
Сегодня можно вполне рассчитывать на успех в делах. Не забывайте, что прежде чем принять какое-либо решение, необходимо внимательно изучить ситуацию. Уделите особое внимание разминке или откажитесь от занятий и просто прогуляйтесь по свежему воздуху. Непредвиденные событие может привести к серьезным конфликтам дома.
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День благоприятен для строителей, для занятых в сферах техники и услуг. В делах следует быть предельно внимательными, потому что вы можете совершить элементарную ошибку, чреватую финансовыми потерями. Никто сегодня не будет жаловаться на отсутствие вдохновения. Вечером хорошо размяться в тренажерном зале.
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