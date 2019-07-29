"Монстр" из Каракала признался в убийствах девушек

"Монстра из Олт" доставили домой для проведения реконструкции преступления. По периметру дежурит полиция, поскольку перед воротами собралась возмущенная толпа.

65-летний Георге Динкэ ранее признался в убийстве двух девушек. Первая жертва - 18-летняя - пропала еще в апреле. Вторую - 15-летнюю, начали искать в минувшую среду. Преступник похитил ее и держал взаперти. Ей удалось найти телефон и дозвониться до службы 112. Она подробно описала спасателям похитителя и его дом. Узнав об этом, Динкэ убил ее, а труп сжег во дворе.

Следователи не исключают, что жертв было больше. В доме убийцы и в соседнем озере нашли женские вещи и обгоревшие фрагменты костей. Их отправили на экспертизу, результаты которой объявят через две недели.

Некоторые СМИ пишут, ссылаясь на источники в правоохранительных органах, что "монстр из Олт" убил по меньшей мере четырех человек, хотя и сознался лишь в двух преступлениях.

Между тем, психиатры составили психологический портрет Георге Динкэ. Они не исключают, что он может быть серийным маньяком, который убивал людей на протяжении нескольких лет.

Напомним, жителя города Каракал задержали на прошлой неделе после пропажи 15-летней девочки. И хотя ей удалось дозвониться до спасателей и рассказать о своем местонахождении, полиция искала дом убийцы 17 часов, а затем еще два часа ждала ордера на обыск. Этот случай вызвал резонанс в обществе. Главу румынской полиции отправили в отставку, премьер-министр также потребовала отставки префекта уезда Олт.