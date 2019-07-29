Сама компания признала, что "небольшая часть запросов Siri анализируется с целью улучшения качества работы голосового помощника".
Издание The Guardian сообщило о том, что Apple платит подрядчикам за прослушивание разговоров пользователей, записанных Siri, передает Униан.
Об этом сообщает портал ITC.ua. "По словам источника, практически любое взаимодействие с голосовым помощником отправляется сотрудникам различных фирм для оценки по ряду критериев, например, было ли обращение к Siri преднамеренным или случайным, оказался ли ответ полезным и так далее", - говорится в сообщении.
Сама компания Apple никогда не говорила о том, что разговоры с Siri обрабатываются людьми. В политике конфиденциальности, которую, по мнению издания, вряд ли кто-то читал, говорится следующее: "…чтобы помочь распознать ваше произношение и предоставить качественные ответы, определённая информация, такая как ваше имя, контакты, музыка, которую вы слушаете, и результаты поиска отправляются на серверы Apple с использованием зашифрованных протоколов".
На обращение The Guardian к Apple компания признала, что "небольшая часть запросов Siri анализируется с целью улучшения качества работы голосового помощника и голосового ввода. Записи не привязаны к идентификаторам Apple ID, ответы обрабатываются в защищённых помещениях, а все работники обязаны соблюдать строгие требования конфиденциальности Apple".
В компании также отметили, что таким образом анализируется менее 1% ежедневных обращений к Siri. Тот факт, что записи общения пользователей с голосовым помощником Siri прослушиваются реальными людьми, не является уникальным. Как оказалось, то же самое делают в Amazon и Google для того, чтобы улучшить работу собственных аналогичных сервисов, поскольку умные помощники пока не могут определить разницу между ложными срабатываниями и реальными запросами.
Согласно источнику The Guardian, такая практика привела к тому, что записи приватных разговоров пользователей стали доступными третьим лицам, работающим на Apple. Это бесчисленное множество записей бесед с врачами, деловые переговоры с бизнес-партнёрами, криминальные сделки, сексуальные контакты и так далее.
Записи сопровождаются пользовательскими данными с указанием местоположения, контактов и прочей информацией.
В то время как Amazon и Google позволяют своим клиентам отказаться от некоторых видов использования своих записей, Apple не предлагает аналогичного варианта защиты конфиденциальности, кроме полного отключения Siri.
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