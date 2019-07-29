Шестилетняя звезда YouTube купила пятиэтажку

Шестилетняя девочка, известная под ником Boram, купила пятиэтажный дом в престижном районе Сеула за 6 миллионов фунтов стерлингов. Площадь одного этажа здания, построенного в 1975 году, составляет 258 квадратных метров.

На два блога малышки подписано более 30 миллионов человек. Ее ежегодный заработок составляет порядка 2,5 миллиона фунтов, пишет Вести.ru со ссылкой на The Mirror.

Как отмечается, площадь одного этажа постройки, которая была построена еще в 1975 году, занимает 258 квадратом. Для чего ребенку понадобился этот дом, не уточняется.