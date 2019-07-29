ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)

Сегодня волнующая Вас проблема предстанет перед Вами в полном объеме. Возможно вы действительно получите деньги и даже не в одном месте. Работы окажется снова в избытке, но она, как никогда, Вас раздражает и утомляет. Вероятно получение премии.

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