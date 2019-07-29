В 2019 году тяжело представить, что на Земле существуют места, в которые невозможно прилететь, приехать или приплыть. Однако даже несмотря на свободу передвижения, такие уголки на планете существуют. И угроза не жизни не единственная причина там не появляться.
Сюртсей, Исландия
Из-за более чем сотни извержений подводного вулкана на юге Исландии в Антарктическом океане образовался остров Сюртсей. Спустя пару часов после появления на острове зародилась жизнь, — тут моментально появились микроорганизмы и бактерии, а вскоре выросли растения. Если верить исследованиям, 75% на остров занесли птицы, все остальное — ветер и вода.
В данный момент Сюртсей считается территорией научного эксперимента, поэтому посетить остров могут лишь некоторые ученые, которые исследуют развитие природы без человеческого вмешательства. 11 лет назад ЮНЕСКО объявило Сюртсей объектом Всемирного наследия, тем самым признав его научную ценность, передает Рамблер.
Северный Сентинельский остров, Индия
Один из самых малоизученных островов на планете отличается живописной природой и невероятными почти нетронутыми пляжами. Этот остров мог быть стать отличной туристической точкой, если бы не одно но — племя аборигенов сентинелес.
На самом деле попасть на остров вполне возможно, вот только не факт, что оттуда удастся уехать. Аборигены наотрез отказываются идти на контакт и при первом удобном случае вооружаются стрелами. Именно поэтому на первый взгляд райский уголок закрыт для туристов, однако некоторых смельчаков запрет властей на въезд нисколько не останавливает.
Остров Херд, Австралия
Это место называют одной из самых удаленных от цивилизации точек на планете Земля. Находится остров где-то между Антарктидой и Мадагаскаром, но с конца 40-х входит в состав Австралии. Более 20 лет назад правительство Австралии внесло Херд в список национального достояния страны и с тех пор, дабы сохранить природу в ее первозданном виде, без специального разрешения посещение острова запрещено.
Комментарии
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ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Сегодня можно вполне рассчитывать на успех в делах. Если Вы хорошо потрудились, то сегодня соберете славный урожай. Сегодня не спешите давать согласие, иначе возможны ошибки, чреватые серьезными последствиями в отношениях с людьми. Вечером хорошо размяться в тренажерном зале.
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ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Сегодня волнующая Вас проблема предстанет перед Вами в полном объеме. Возможно вы действительно получите деньги и даже не в одном месте. Работы окажется снова в избытке, но она, как никогда, Вас раздражает и утомляет. Вероятно получение премии.
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БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
День благоприятен для строителей, для занятых в сферах техники и услуг. Не исключено, что кое-кто может неправильно расценить Вашу деловую активность и посчитать Вас излишне самоуверенным. Скоротечный служебный роман может вызвать открытую неприязнь со стороны коллег и начальства. Вечером постарайтесь хорошенько отдохнуть, примите перед сном теплую ванну для снятия напряжения.
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РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
Сегодня можно вполне рассчитывать на успех в делах. Не забывайте, что прежде чем принять какое-либо решение, необходимо внимательно изучить ситуацию. Уделите особое внимание разминке или откажитесь от занятий и просто прогуляйтесь по свежему воздуху. Непредвиденные событие может привести к серьезным конфликтам дома.
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ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
Сегодня волнующая Вас проблема предстанет перед Вами в полном объеме. Возможно, пришла пора отплатить тем, кто безвозмездно помогал Вам раньше. Сегодня может быть прибыль от дела, в которое Вы вложили массу средств и энергии, либо материальное поощрение. Увлеченный и долгий труд - вот символ сегодняшнего дня.
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ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
День благоприятен для строителей, для занятых в сферах техники и услуг. Доверительная беседа вернет Вам уверенность в своих силах. Некоторые, наконец, найдут что-то, что давно искали. Будьте осторожнее с ядовитыми веществами, тщательно соблюдайте дозировку лекарств.
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ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
Сегодня можно вполне рассчитывать на успех в делах. Излишнее самомнение, импульсивность, могут стать причиной опрометчивого поступка. Отношения с любимым человеком могут оказаться под угрозой - кто-то из Вас двоих примет окончательное решение о расставании. Ваше настроение улучшится.
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СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Сегодня волнующая Вас проблема предстанет перед Вами в полном объеме. Не исключено неблагоприятное известие или неблагоприятное стечение обстоятельств. Родственники помогут устроиться на интересную и доходную работу. Выгодно продавать валюту.
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СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
День благоприятен для строителей, для занятых в сферах техники и услуг. Ваша сдержанность будет воспринята близким человеком как невнимание, что может привести к недоразумениям и обидам. Спортивная тренировка может закончиться травмой. Ваши отношения могут зайти в тупик.
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КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
Сегодня можно вполне рассчитывать на успех в делах. Возможны деловые встречи или телефонные переговоры с друзьями или родственниками. После обеда Ваше настроение изменится, Вы почувствуете себя более собранно, дела пойдут лучше. Помогите окружающим и они будут Вам благодарны.
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ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
Сегодня волнующая Вас проблема предстанет перед Вами в полном объеме. Вы будете вполне здоровы, если не брать во внимание общее угнетенное состояние и некоторую нервозность. Ваша коммуникабельность располагает к встречам с друзьями и близкими людьми. Успешным окажется обращение в органы власти.
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РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
День благоприятен для строителей, для занятых в сферах техники и услуг. В делах следует быть предельно внимательными, потому что вы можете совершить элементарную ошибку, чреватую финансовыми потерями. Никто сегодня не будет жаловаться на отсутствие вдохновения. Вечером хорошо размяться в тренажерном зале.
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