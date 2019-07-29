Засекреченные места, куда можно попасть, лишь рискнув жизнью

В 2019 году тяжело представить, что на Земле существуют места, в которые невозможно прилететь, приехать или приплыть. Однако даже несмотря на свободу передвижения, такие уголки на планете существуют. И угроза не жизни не единственная причина там не появляться.

Сюртсей, Исландия



Из-за более чем сотни извержений подводного вулкана на юге Исландии в Антарктическом океане образовался остров Сюртсей. Спустя пару часов после появления на острове зародилась жизнь, — тут моментально появились микроорганизмы и бактерии, а вскоре выросли растения. Если верить исследованиям, 75% на остров занесли птицы, все остальное — ветер и вода.

В данный момент Сюртсей считается территорией научного эксперимента, поэтому посетить остров могут лишь некоторые ученые, которые исследуют развитие природы без человеческого вмешательства. 11 лет назад ЮНЕСКО объявило Сюртсей объектом Всемирного наследия, тем самым признав его научную ценность, передает Рамблер.

Северный Сентинельский остров, Индия



Один из самых малоизученных островов на планете отличается живописной природой и невероятными почти нетронутыми пляжами. Этот остров мог быть стать отличной туристической точкой, если бы не одно но — племя аборигенов сентинелес.

На самом деле попасть на остров вполне возможно, вот только не факт, что оттуда удастся уехать. Аборигены наотрез отказываются идти на контакт и при первом удобном случае вооружаются стрелами. Именно поэтому на первый взгляд райский уголок закрыт для туристов, однако некоторых смельчаков запрет властей на въезд нисколько не останавливает.

Остров Херд, Австралия

Это место называют одной из самых удаленных от цивилизации точек на планете Земля. Находится остров где-то между Антарктидой и Мадагаскаром, но с конца 40-х входит в состав Австралии. Более 20 лет назад правительство Австралии внесло Херд в список национального достояния страны и с тех пор, дабы сохранить природу в ее первозданном виде, без специального разрешения посещение острова запрещено.