Аномальный зной в Скандинавии: побиты рекорды в Норвегии и Швеции

Вслед за Центральной и Западной Европой, где жара едва ли не везде обновила температурные рекорды, аномальный зной дошел и до Скандинавии.

Ссылаясь на данные Норвежского метеорологического института, The Local пишет, что 27 июля городе Лаксфорс на севере страны столбики термометров поднялись до 35,6 градусов по Цельсию. Так же жарко в Норвегии было лишь однажды – в городе Несбьен в 1970 году, передает segodnya.ua

Помимо того, в 20 различных местах на юге страны метеорологи зафиксировали "тропические ночи" – в течение ночного времени суток температура здесь не опустилась ниже 20 градусов.

В соседней Швеции абсолютный рекорд пока не побили, но уже зафиксировали максимум за этот год: в городке Маркусвинса на крайнем температура поднялась до 34,8 градусов.

"Это самая жаркая температура на крайнем севере с 1945 года и третья самая высокая температура с начала наблюдений", – утверждает метеоролог Шведского метеорологического и гидрологического института Йон Эрпеланд.