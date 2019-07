Создатель фильма Король Лев Джон Фавро опубликовал единственный реальный кадр ремейка популярного одноименного мультфильма. Фотография была опубликована на его Instagram-странице, передает Корреспондент.

Ранее он обратился к пользователям Сети с просьбой самостоятельно его найти.

По словам кинематографиста, в картине в целом использованы 1490 кадров, которые были созданы аниматорами и экспертами по компьютерной графике.

"Я вставил единственный реальный снимок, который мы сделали в Африке, чтобы узнать, заметит ли это кто-нибудь. Это самый первый кадр фильма, который начинает Круг Жизни", - отметил он.

Лента Король Лев вышла в прокат 18 июля текущего года. Она является ремейком анимационной картины, вышедшей в 1994 году.

This is the only real shot in #TheLionKing. There are 1490 rendered shots created by animators and CG artists. I slipped in one single shot that we actually photographed in Africa to see if anyone would notice. It is the first shot of the movie that begins The Circle of Life. pic.twitter.com/CO0spSyCv4