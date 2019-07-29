Показан единственный реально снятый кадр Короля Льва

Режиссер картины отметил, что все остальные кадры, показанные в фильме, создавались искусственно.

Создатель фильма Король Лев Джон Фавро опубликовал единственный реальный кадр ремейка популярного одноименного мультфильма. Фотография была опубликована на его Instagram-странице, передает Корреспондент.

Ранее он обратился к пользователям Сети с просьбой самостоятельно его найти.

По словам кинематографиста, в картине в целом использованы 1490 кадров, которые были созданы аниматорами и экспертами по компьютерной графике.

"Я вставил единственный реальный снимок, который мы сделали в Африке, чтобы узнать, заметит ли это кто-нибудь. Это самый первый кадр фильма, который начинает Круг Жизни", - отметил он.

Лента Король Лев вышла в прокат 18 июля текущего года. Она является ремейком анимационной картины, вышедшей в 1994 году.

Ранее сообщалось, что в Сети показали актрису, которая сыграет Русалочку в ремейке мультфильма.