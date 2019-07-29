Мясные магазины Кагула проверят из-за выявления случаев чумы свиней

Власти Кагула усилят проверки во всех местных магазинах, которые продают свинину. Об этом районной прессе сообщил мэр города Николае Дандиш после того, как в пределах города был выявлен случай заболевания африканской чумой свиней.

Как сообщил мэр Кагула порталу ziuadeazi.md, в течение 60 дней, как предусмотрено законом, будут работать специальные проверочные пункты. Эти меры предпринимаются для предотвращения распространения заболевания, передает Молдпрес.

"Мы призываем людей регистрировать животных в Национальном агентстве по безопасности пищевых продуктов (ANSA), чтобы можно было проводить оценку ущерба и возмещать его", - сказал Николае Дандиш.

За последнее время на территории Кагульского района выявлено несколько случаев чумы свиней – в селе Манта и на одной из ферм в пределах муниципия. Больные животные уничтожены, а чрезвычайная противоэпизоотическая комиссия предпринимает меры по предотвращению распространения заболевания.

ANSA держит ситуацию под контролем и напоминает владельцам свиней о необходимости соблюдения правил содержания животных: не кормить пищевыми отходами, не оставлять их на открытой территории, соблюдать правила биобезопасности.