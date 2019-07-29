«Пока гром не грянет — мужик не перекрестится» — эта народная мудрость отлично подходит для характеристики отношений большинства наших соотечественников к профилактическим осмотрам у врача.
Да-да, большинство из нас идут в поликлинику только в том случае, если что-то не так со здоровьем. Возможно, это вызвано недостатком времени и нежеланием сидеть в очередях, а иногда — отношением самих врачей к людям, которые будучи здоровыми, зачем-то явились на прием и требуют назначить им прохождение анализов…
На самом деле, ответственные терапевты только приветствуют профилактическую сдачу анализов, ведь именно таким путем можно выявить болезни на ранней стадии, а значит успешно их вылечить.
Но если уж очень не хочется идти в районную поликлинику, и есть финансовая возможность — сдайте анализы в независимой лаборатории или частном медицинском центре. Очередей там, как правило, не бывает, а все необходимое оборудование для исследований имеется, передает Рамблер.
А теперь поговорим о том, какой же минимум анализов и как часто требуется сдавать здоровому человеку.
Сдаем ежегодно!
Общий клинический анализ крови — да, тот самый, из пальца. Он покажет уровень гемоглобина — наличие или отсутствие анемии и других заболеваний крови. Кроме того, реакция СОЭ (скорость оседания эритроцитов) и показатель уровня лейкоцитов расскажут том, идет ли в организме воспалительный процесс.
Биохимический анализ крови — для определения уровня общего холестерина и его фракций и выявления сердечно-сосудистых заболеваний на ранней стадии.
Анализ крови на сахар. Очень важный анализ, поскольку он позволяет диагностировать развитие такого опасного заболевания, как диабет. В пожилом возрасте рекомендуется сдавать этот анализ, так же как и биохимию, дважды в год.
Общеклинический анализ мочи — по нему оценивается состояние мочеполовой системы человека и вероятность развития некоторых заболеваний.
По плотности мочи определяется характер работы почек, а сахар или ацетон в моче говорят о наличии сахарного диабета или фенилкетонурии.
Электрокардиограмма — для того, чтобы узнать, как работает сердце.
Анализ на гормон щитовидной железы и УЗИ этого органа — рекомендуется регулярно делать жителям тех районов, где наблюдается природный дефицит йода, а таких в нашей стране немало.
При желании можно сдать анализ крови на маркеры гепатитов В и С, онкомаркеры и ВИЧ. Особенно это рекомендуется тем, кто делает татуировки, часто посещает стоматолога.
Раз в два года стоит делать флюорографию. С ее помощью можно выявить не только развитие туберкулеза легких, но и наличие злокачественных образований, а также заболеваний плевры. Впрочем, при необходимости ее можно делать и раз в год — современное цифровое оборудование позволяет избежать вреда для здоровья.
После 45–50 лет в список обязательных ежегодных анализов нужно включить еще два: гастроскопию и колоноскопию (исследование толстого кишечника), которые позволяют своевременно выявить рак желудка и толстой кишки.
Это список анализов и для женщин, и для мужчин. Но существуют еще и анализы «по половому признаку» и ими тоже нельзя пренебрегать.
Анализы для женщин
Исследование молочных желез: до 35–40 лет достаточно пройти УЗИ, женщинам старше этого возраста — маммографию.
УЗИ органов малого таза для выявления новообразований и воспалений.
Кольпоскопия — исследование тканей шейки матки, чтобы исключить онкологию.
Анализ влагалищной флоры (мазок) на наличие инфекций.
Анализ на папилломавирус.
Кроме сдачи анализов, раз в год женщинам рекомендуется посещение гинеколога.
Для мужчин
Анализ на скрытые инфекции — особенно рекомендуется тем, кто часто меняет половых партнеров.
Анализ на гормоны — определяет не только причины сексуальной дисфункции, но и необходим для своевременного выявления серьезных заболеваний, например, таких как цирроз печени.
Исследование простаты и анализ крови на концентрацию ПСА — простат-специфического антигена. Особенно актуален этот анализ становится в зрелом возрасте, после 40–45 лет, когда возрастает риск развития простатита.
Анализ на микро— и макроэлементы — для мужчин он обязателен; от их уровня зависит не только общее самочувствие мужчины, но и его потенция.
Что касается детей, то для грудничков каждая поликлиника устанавливает свои правила сдачи анализы — один раз в 3 или 6 месяцев. В обязательном порядке анализы сдаются перед прививками.
Детям постарше, развитие которых идет без патологий, анализы можно сдавать реже — раз в полгода и год. В список обязательных анализов для детей входят общий анализ крови, мочи и кала на присутствие паразитов.
Многие детские сады и школы направляют детей на плановые ежегодные медосмотры со сдачей всех необходимых анализов.
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