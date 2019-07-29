В Сынжерейском районе в лесу нашли взрывоопасный объект

Прошлой ночью был обнаружен снаряд неизвестного калибра в лесу около села Брежень Сынжерейского района.

На боеприпас в лесу наткнулась 36-летняя местная жительница, которая отправилась на прогулку со своей семьёй, пишет tvn.md.

На место обнаружения выехала группа спасателей. Снаряд был огорожен и до прибытия сапёров взят под наблюдение.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведётся разбирательство.