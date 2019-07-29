Прошлой ночью был обнаружен снаряд неизвестного калибра в лесу около села Брежень Сынжерейского района.
На боеприпас в лесу наткнулась 36-летняя местная жительница, которая отправилась на прогулку со своей семьёй, пишет tvn.md.
На место обнаружения выехала группа спасателей. Снаряд был огорожен и до прибытия сапёров взят под наблюдение.
Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведётся разбирательство.
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