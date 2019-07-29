Опасные "советы красоты" из интернета

Мы многое узнаем из Сети: как делать ремонт, учить иностранный язык, ухаживать за собой. Конечно, там есть дельные советы. Но иногда попадается вредоносная информация, опасная для здоровья.

Например, в бьюти-сфере такое могут посоветовать, что волосы «дыбом». Мы уже рассказывали об окрашивании волос стиральным порошком и очищении лица кошачьим туалетом. Сейчас перечислим еще несколько рекомендаций, которых лучше остерегаться, передает Рамблер.

Лимон и лайм вместо скраба для лица

Сок лимона и лайма способен вызвать гиперпигментацию и ожоги, ведь кожа на лице нежная и чувствительная. Такой «скраб» может нанести непоправимый вред внешности.

Сахар, соль и сода для отшелушивания

Не спорим, они хороши в виде скрабов для тела, но для тонкой кожи лица совсем не годятся. Дело в том, что грубые частички ее поцарапают и приведут к воспалениям.

Кокосовое масло вместо крема

Кокосовое масло полезно наносить как увлажняющее средство на волосы и тело. А вот для лица не спешите его использовать: закупорятся поры.

Детский крем против опрелостей для избавления от угрей

И кто додумался лечить угревую сыпь детским кремом против опрелостей? В его составе — парафин, синтетический воск, масла и другая химия: такое «лечение» только усугубит ситуацию.

Яичный белок для подтяжки кожи

Еще наши бабушки, не имея под рукой подходящих средств, умудрялись наносить на лицо маски из всего, что можно найти на кухне. Для подтяжки кожи лица использовался яичный белок. Как понимаете, моложе и краше от него сейчас никто не станет, и вряд ли становился. Кроме того, сырой белок может быть крайне опасным: сальмонелла не дремлет, а ведь она вызывает тяжелую инфекционную болезнь.

Фиксирование макияжа лаком для волос

Вот как можно «подцепить» раздражение и сухость кожи. Лак для волос пусть остается средством для фиксации волос. А для фиксации макияжа подойдут рассыпчатая пудра и специальной спрей-фиксатор. Благо, выбор этих средств сейчас велик.

Красота — страшная сила. И чтобы эта фраза не обрела прямое значение, лучше не экспериментируйте со своим здоровьем. Сон, продуманное питание, правильно подобранные косметические средства, активный образ жизни — лучшие помощники в борьбе за красоту.