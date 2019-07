Французские эксперты подтвердил, что 11-летним мальчик из Кишинева умер от бешенства

Национальное агентство общественного здоровья сообщает, что результаты лабораторных исследований подтвердили диагноз "бешенство", из-за которого скончался 11-летний ребенок в Кишиневе.

Биологический материал был доставлен в Институт Пастера во Франции (WHO Collaborating Center, for Research and Reference for Rabies). Лабораторный анализ подтвердил бешенство.

"Лаборатория провела анализ биоптатов головного мозга и кожи, собранных в посмертной фазе пациента, с помощью теста с прямыми флуоресцентными антителами. Образцы биопсии показали положительный результат", - отмечает Национальное агентство общественного здоровья.

Напомним, в Кишиневе 11-летний мальчик, заболевший бешенством, умер в больнице.



Ребенка еще в июне укусила бродячая собака, симптомы проявились через несколько недель. Мама мальчика работает за границей, сына она оставила на попечение знакомой. Та отвела ребенка к врачу, когда у него несколько дней держалась температура.



Вирус бешенства в кровь попадает через слюну больного животного. Болезнь поражает нервную систему. И если не принять меры вовремя, приводит к летальному исходу.



До этого последний случай бешенства в Молдове зарегистрировали в 2016 году.