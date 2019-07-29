Во Франции сотни воздушных шаров поднялись одновременно в небо

На северо-востоке Франции с 26 июля по 4 августа 2019 года проходит масштабный Лотарингский всемирный фестиваль воздушных шаров (Lorraine Mondial Air Ballons).

Фестиваль проводится каждый нечетный год в июле-августе в течение 10 дней, начиная с 1989 года, и является крупнейшим событием подобного рода в мире. Фестиваль проходит на бывшей военной базе НАТО Шамбле-Бюссьер и в близлежащих коммунах, передает Униан.

В программу фестиваля входят дневные и ночные запуски, соревнования монгольфьеров (так еще называют воздушные шары), встречи, выставки и семинары с участием гостей со всего мира.

Главным событием фестиваля является одновременный взлет нескольких сотен воздушных шаров.