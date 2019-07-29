В Германии мужчина толкнул женщину и ребенка под поезд

Мужчина столкнул под прибывающий поезд женщину и ее восьмилетнего сына. Женщину удалось спасти.

Мотивы преступника, столкнувшего под поезд 8-летнего ребенка и его мать во Франкфурте, неизвестны, заявила журналистам представитель полиции Гессена, передают РИА Новости.

"В настоящее время мы исходим из того, что речь идет об убийстве. По информации свидетелей, мужчина 40 лет столкнул под прибывающий поезд женщину и ее восьмилетнего сына. Женщину удалось спасти", - заявила представительница ведомства, добавив, что речь идет "о сорокалетнем мужчине африканского происхождения", передает Корреспондент.

Она добавила, что преступник был задержан еще в здании вокзала, его мотив пока неизвестен, в настоящее время его допрашивают. Мать погибшего ребенка отправлена в больницу.