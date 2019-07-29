Майя Санду требует отставки руководства Национального института юстиции

Пригрозив увольнениями членам Высшего совета магистратуры, Майя Санду потребовала отставки и руководства Национального института юстиции. Она заявила, что учебное заведение в последние годы не обеспечило систему правосудия необходимым количеством квалифицированных специалистов. Более того, по словам Санду, студенты платят деньги как на вступительных экзаменах в институт, так и на выпускных.

"К сожалению, если проанализировать катастрофическую ситуацию в системе правосудия, можно констатировать, что это заведение не достигло своей цели. Как первоначальная подготовка, так и непрерывное обучение ниже любых стандартов. В этом заведении работают люди, у которых проблемы с неподкупностью", - заявила премьер-министр Майя Санду.

Администрация института пока заявления премьера не прокомментировала. Ранее руководство учебного заведения отметило, что за последние четыре года внедрили ряд реформ, направленных на обеспечение четкой и прозрачной процедуры приема и исключения любых подозрений в мошенничестве.

В этом году Национальный институт юстиции объявил о предоставлении 20 мест для кандидатов на должность судей и 20 мест - на пост прокуроров.