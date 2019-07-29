Названы опасные последствия употребления соды

В последнее время о пищевой соде, как о чудодейственном средстве, много говорится. С помощью этого вещества можно успешно решать многие вопросы в доме, огороде, квартире.

Народные эксперты рекомендуют применять соду в качестве средства от многих заболеваний и проблем со здоровьем. Некоторые специалисты советуют не только применять соду снаружи, но и вовнутрь. Однако врачи скептически относятся к таким методам лечения и настоятельно не рекомендуют делать этого, поскольку сода может причинить серьезный вред здоровью, пишет Вести-UA.

Некоторые люди задействуют содовый раствор для борьбы с изжогой. Однако следует знать, что длительное употребление соды приводит к увеличению объема выделяемой соляной кислоты и углекислого газа. В результате через некоторое время изжога усиливается, помимо того, появляется вздутие живота.

Злоупотребление содовым раствором повреждает слизистые оболочки, что грозит развитием язвы, гастрита и даже появлением химического ожога.

Врачи также обращают внимание на то, что регулярное употребление содового раствора нарушает кислотно-щелочной баланс крови, что приводит к активному размножению микробов и бактерий в организме.