Ученые создали контактные линзы, которые могут увеличивать масштаб

Ученые Калифорнийского университета в Сан-Диего создали биомимикрийные контактные линзы, которыми можно управлять просто двигая глазами. Об этом говорится в научной статье, опубликованной в Advanced science news, передает Громадське. Например, если человек в таких линзах дважды моргнет, то они увеличат масштаб.

Исследователи измерили электрические сигналы в сетчатке, которые возникаю при движении глаз, и создали из полимеров линзы, способные регистрировать эти электронные импульсы и изменять фокусное расстояние. Такая линза деформируется, благодаря чему меняется фокусное расстояние. Она (линза) может увеличиваться до 32%.

Чтобы достичь необходимой деформации, команда использовала диэлектрические эластомеры - умные системы материалов, которые превращают электрическую энергию в механическую работу. Они легкие и имеют высокую упругую энергетическую плотность, передает Униан.

Ученые считают, что технологию можно использовать в глазных протезах и очках, а в будущем управлять линзами удаленно.

Напомним, ранее в Великобритании 41-летняя жительница островов ослепла на один глаз после приема душа в контактных линзах.