Лента Однажды в Голливуде стала для Тарантино самой кассовой

За первый уик-энд картина легендарного режиссера собрала 40,4 миллиона долларов в североамериканском прокате.

Новый фильма Квентина Тарантино Однажды в Голливуде за первый прокатный уик-энд собрал 40,4 миллиона долларов, став самым кассовым за всю карьеру кинорежиссера. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Тем не менее, лента не смогла стать лидером проката в Северной Америке. Вторую неделю подряд первое место удерживает ремейк культового мультфильма Король Лев. Однако, для фильма с ограничением R этот показатель является очень высоким, передает Корреспондент.

Такого успеха картина добилась, в том числе, благодаря участию в ней Брэда Питта и Леонардо Ди Каприо. Также в ролях снялись Марго Робби, Аль Пачино и Курт Рассел.

Ранее сообщалось, что кинокомпания Disney в июле установила новый мировой рекорд по прокатным сборам.