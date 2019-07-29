Злоумышленники обокрали двух столичных полицейских

Обокрали полицейских. Накануне на Рышкановке злоумышленники разбили стекло в машине правоохранителя и украли кошелек. Однако потерпевший заявил, что там было только его удостоверение личности.

Другой случай кражи произошел на Чеканах в пятницу. Воры проникли в квартиру полицейского и унесли с собой мобильный телефон и кошелек, в котором тоже ничего не было кроме документов.

Ведется следствие. Если преступников поймают, им грозит до четырех лет тюрьмы.