Врачи рассказали, кому вредно есть абрикосы

Спелые абрикосы - любимый фрукт многих взрослых и детей. Кроме того, он принят считаться диетическим, поскольку его калорийность на 100 грамм всего 42 калории.

Об этом пишет podrobnosti.ua.

Оранжевые плоды абрикоса содержат сахар, инулин, яблочную, винную и лимонную кислоты, крахмал, дубильные вещества, витамины В, С, Н, Е, Р, А, а также железо, серебро, калий, магний, фосфор. Высокое содержание солей железа и йода делает абрикосы незаменимым продуктом при заболеваниях щитовидной железы, высоком холестерине.

Абрикос способствует повышению иммунитета и предотвращает развитие железодефицитной анемии. Он положительно сказывается на процессах кроветворения, важен при авитаминозах и заболеваниях сердца и сосудов. Страдающим болезнями почек абрикос также показан в ежедневном меню.

Однако есть и противопоказания. Абрикосы ни в коем случае не следует есть на голодный желудок, а также после мяса и других белковых трудно усваиваемых продуктов - это может спровоцировать нарушение пищеварения. Осторожным следует быть тем, у кого имеются такие заболевания, как гастрит, язва или повышенная кислотность желудка - абрикос усилит симптоматику и болевые ощущения.