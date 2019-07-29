В Ниспоренах и Кагуле выявили новые случаи африканской чумы свиней

Новый случай африканской чумы свиней выявлен в селе Милешть Ниспоренского района, в частном хозяйстве, где чуму диагностировали у 1 свиньи, а также на ферме в Кагульском районе – где чуму диагностировали у 92 свиней. Случаи были подтверждены Национальным агентством по безопасности пищевых продуктов (ANSA) в понедельник, 29 июля.

В обоих населенных пунктах были созваны Комиссии по чрезвычайным ситуациям, которые утвердили комплексные планы мер по борьбе и профилактике африканской чумы свиней в соответствии с законодательными положениями.

Кроме того, в Ниспоренах и Кагуле проводятся эпидемиологические исследования в пределах указанных очагов, а также предпринимаются меры по искоренению явления с участием местных властей и специалистов ANSA. Вокруг очагов были установлены зоны защиты и надзора, проводится катаграфия домашних свиней в соответствующих районах, контроль резервуаров дикой природы и обследование домашних свиней.

В то же время, всем владельцам, чьи свиньи были уничтожены с целью искоренения очага свиной чумы, будут возмещены убытки в соответствии с законодательством.

В настоящее время на территории Молдовы зарегистрированы три очага АЧС у домашних свиней – в селе Манта (Кагульский район), мун. Кагул, село Милешть (Ниспорены) и один очаг африканской чумы свиней у диких кабанов – в пограничной зоне, в 2,7 км от города Липкань (Бричаны) и в 239 метрах от реки Прут.

Национальное агентство по безопасности пищевых продуктов призывает владельцев свиней срочно проинформировать подразделения учреждения, ветеринаров или местные публичные власти, в случае заболевания или гибели животных и рекомендует соблюдать минимальные требования к биобезопасности, установленные постановлением правительства.

"В этом же контексте мы просим граждан не покупать продукты из свинины из соседних стран и не ввозить их на территорию Республики Молдова, поскольку они будут конфискованы из-за риска, который они представляют", - отметили в ANSA.