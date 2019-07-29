Sony выпустит надеваемый "кондиционер"

Компания Sony собралась выпустить охлаждающее устройство, вшитое прямо в футболку. В рамках программы First Flight японская фирма открыла сбор средств на производство нательного "кондиционера" Reon Pocket, который прячется в кармашке у основании шеи и обдувает своего владельца холодным воздухом.

В отличие от обычного бытового прибора, используемого в помещениях, система "персонального климат-контроля" Sony на самом деле не кондиционирует воздух. В основе Reon Pocket лежит эффект Пельтье, при котором тепло поглощается или выделяется при пропуске электрического тока, объясняет Engadget, передает Вести.

За счет этого карманный "кондиционер" способен уменьшить температуру тела с 36 до 23 °C либо нагреть его с 31,5 до 39,8 °C. Регулировать температуру можно только вручную из мобильного приложения. Впоследствии будет реализована функция автоматического режима.

Батареи охлаждающей футболки, однако, хватит ненадолго: без подзарядки прибор проработает не более 2-х часов.

Как ожидается, новинка Sony поступит в продажу к марту 2020 года — купить её можно будет только в Японии. Цена — ¥12 760, или примерно 119 долларов по текущему курсу.