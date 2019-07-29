Задержали по горячим следам: в Кишиневе вор украл кошелек с витрины магазина и попал камеру видеонаблюдения

Правоохранительные органы задержали злоумышленника, который украл кошелек из столичного магазина. Момент кражи запечатлели камеры видеонаблюдения.

По данным НИП, инцидент произошел сегодня во второй половине дня на улице А. Пушкина в центре столицы. Администратор сообщил правоохранителям, что неизвестные украл кошелек с витрины.

Злоумышленника удалось задержать по горячим следам. Им оказался 27-летний житель Бельц.

В то же время подозреваемый отрицает свою вину и говорит, что кошелек принадлежит ему. На данным момент задержанный находится в Инспекторате полиции.

Если его вина будет доказана, ему грозит штраф до 3000 леев или от 40 до 60 часов неоплачиваемых общественных работ.