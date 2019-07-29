Графеновая наклейка на горло заменит немым голосовые связки

Большинство немых не могут говорить из-за поражения голосовых связок. Чтобы помочь таким людям, инженеры разработали устройство в виде почти невесомой наклейки, которая воспроизводит речь, считывая движения гортани. Система уже позволяет произносить простые слова.

Изобретение описано в научной статье, опубликованной в журнале ACS Nano учёными из Университета Цинхуа в Китае.

Система получила название WAGT, то есть wearable artificial graphene throat ("носимая искусственная графеновая гортань").

Чувствительная часть устройства представляет собой тонкую наклейку размером примерно 1,5 × 3 сантиметра, выполненную из плёнки поливинилового спирта. С помощью лазера на неё нанесён слой графена. Эта конструкция приклеивается к коже обычной водой, как временная детская татуировка, передает Вести.

На данный момент наклейка соединяется проводами с небольшим носимым устройством, включающим микрокомпьютер, усилитель и декодер (располагаются на руке).

Система считывает движения гортани, связанные с произнесением слов (человек совершает их, даже если его голосовые связки не работают). Компьютер интерпретирует эти данные и даёт команду на воспроизведение звука.

Гибкая наклейка работает и как сенсор, и как динамик. Причём в последнем качестве она показала себя весьма успешно, генерируя 75 децибел на расстоянии в два миллиметра и затрачивая на это всего 0,38 ватта.

Тесты показали, что система в состоянии различить по движениям гортани, как человек произносит фразу: "Люси – студентка. Она говорит: "С новым годом!". Также на испытаниях устройство успешно воспроизводило короткие английские слова вроде Окay ("Хорошо") или No ("Нет"). Но, разумеется, в нынешнем виде оно не обеспечивает полноценной речи. Это пока ещё дело будущего.