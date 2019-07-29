Назван самый полезный для здоровья сорт винограда

Виноград делят на изабельные, европейские, азиатские и амурские сорта. Изабельные найти на прилавках сложно — они отличаются слизистой мякотью, которая легко портится и не всем нравится.

Наиболее полезными считают европейские сорта, но только если они выращены в экологически чистых условиях. Эти сорта восприимчивы к грибным болезням, поэтому их часто опрыскивают ядохимикатами.

Если выбирать между зелеными и черными сортами винограда, то полезнее для здоровья черные сорта с косточками. Зеленый виноград отличается более низким содержанием микроэлементов и витаминов, передает Рамблер.

Еще меньше полезных свойств в винограде сорта "кишмиш". Таким образом, наиболее полезным является сорт "Молдова". Он был выведен еще в советские времена в Молдовве при скрещивании сортов Сейв Виллар и Гузаль Кара и по сути является евро-американским гибридом.