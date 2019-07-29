Во Франции месяц расследуют дело о громко квакающих лягушках

Житель французского городка пожаловался на постоянные визиты полиции и городских властей из-за жалобы соседа на его лягушек.

Полиция и муниципальные власти на севере Франции больше месяца расследуют заявление, в котором местный житель жалуется на громко квакающих лягушек в саду соседей, сообщает Voix du Nord.

Как заявил изданию хозяин участка в городе Аррас (департамент Па-де-Кале) Марк Дерво, пара лягушек поселилась здесь еще весной и поначалу не вызывала никаких проблем. Однако с наступлением в июне брачного сезона амфибии - Леон и Жозефина, как назвали их владельцы сада, начали бурно выражать свои эмоции посредством кваканья по ночам. В результате один из соседей обратился в правоохранительные органы и в мэрию с требованием устранить источник раздражающего шума, передает Корреспондент.

По словам хозяина, двое полицейских в униформе нанесли им первый визит еще в июне, попросив обеспечить раздельное проживание лягушек. Поскольку их брачный сезон подходил к концу, Дерво посчитал, что инцидент будет автоматически урегулирован.

Однако, как выяснилось, дело не было закрыто, и 27 июля в его дом явились уже трое стражей порядка. Кроме того, к расследованию активно подключились городские власти: Дерво навестили два муниципальных сотрудника, а затем заместитель мэра.

В качестве решения вопроса мужчине посоветовали убирать лягушек на ночь в гараж. В беседе с изданием он высмеял это предложение как малоосуществимое на практике. Пока правоохранители не предъявляли Дерво и его супруге требования юридически обязывающего характера.