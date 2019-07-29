В США создали "долгоиграющие" батареи для электрокаров

Они в десять раз более энергоемкие и помогут автомобилю преодолеть на одном заряде до 1100 километров.

В США создали новую технологию аккумуляторов для электромобилей. Батареи делаются из старых кремниевых пластин, которые используются при производстве чипов. Об этом пишет Digital Trends.

Пластины по 30 сантиметров в длину имеют пористую структуру со 160 миллионами микроскопических пор, что увеличивает площадь поверхности в 70 раз, передает Корреспондент.

Все поры при этом изолированы друг от друга, что позволяет избежать замыканий. Если же одна из ячеек выйдет из строя, это не спровоцирует неисправность всего аккумулятора.

С одной стороны пластина покрывается непроводящим материалом, в то время, как с другой - чистым литием.

Благодаря использованию данного материала удается достичь в десять раз большей энергоемкости, нежели у нынешних батарей.

Автомобиль сможет преодолеть с такой батареей до 1100 километров на одном заряде - это втрое больше, нежели выдают нынешние аккумуляторы. Перезаряжаться батарея может быстро. По словам создателей, до 80 процентов она восполняет заряд за 15 минут.

Поскольку в процессе изготовления задействуются уже использованные материалы, разработчики не видят необходимости налаживать никаких новых производств.